Care este motivul pentru care Bianca Drăgușanu vrea să-și micșoreze sânii:„Mai natural”

Blondina a recunoscut că regretă unele intervenții estetice pe care și le-a făcut. Mai nou a început să conștientizeze că tendințele actuale se îndreaptă către simplitate și naturalețe.

Bianca Drăgușanu a dezvăluit că, după multe transformări la nivelul aspectului fizic, vrea să-și micșoreze sânii, precizând că bustul proeminent nu mai este la modă.

Așadar, vedeta și-a propus să afișeze un look mai natural de acum înainte, iar primele schimbări sunt deja vizibile, mai exact, a renunțat să-și mai vopsească părul, astfel a ajuns la culoarea naturală.

„M-ar bate Dumnezeu să zic că regret. Sunt anumite chestii pe care, dacă aș fi putut să dau din nou timpul înapoi, probabil nu le-aș mai fi făcut. De exemplu, nu mi-aș mai fi făcut sânii atât de mari sau nu mi-aș mai fi făcut părul blond niciodată. Pentru că eu, ani de zile, nu am știut nici măcar ce culoare mai am la păr.

De trei ani sunt nevopsită și am părul ăsta frumos, fără nicio extensie. Nu regret că mi-am făcut buzele mari, pentru că am dat trendul. Nu regret că mi-am scos din buze, din nou, pentru că am dat trendul, toată lumea a început să își scoată din buze. Sunt experiențe care m-au ajutat să fiu o variantă mai bună a mea.

Acum, da, cred că în ianuarie o să fac o micșorare, pentru că nu se mai poartă. Nu mai este in, este out! Am început să înțeleg, de-a lungul timpului, că femeile care o duc înspre mai natural sunt mai frumoase. Întotdeauna naturalul va câștiga în fața superficialității, să spun. Dar micile ajustări de ajută, nasul, pomeții, buzele, dar făcute într-un fel în care să nu te dezavantajeze. Am mici chestii pe care consider că de-a lungul timpului le-am exagerat, dar nu le regret, pentru că mă uit la mine și încerc să le corectez”, a spus Bianca Drăgușanu, potrivit cancan.ro.

Făcând un bilanț, Bianca Drăgușanu are foarte multe operații estetice, chiar și medicii la care apelează au sfâtuit-o să devină mai conștientă cu privire la retușurile pe care și le dorește.

„Foarte multe. Regretatul meu prieten, Călin Doboș, eram dependentă de el. Și acum am o prietenă foarte bună, care îmi este și prietenă, Alexandra Filip o cheamă, o stresez lună de lună. Îmi fac drum, zbor la ea, la Cluj, sau vine ea la mine. Este doctorița mea de patru ani, mereu mi-aș face câte ceva și ea mă potolește și spune „băi, oprește-te'.

Zic „băi, nu mi-am mai făcut o anestezie generală, să mai tai'. Vorbind de retușuri și exagerări, am tendința de a exagera, se vede pe mine. Dar în exagerarea mea, în momentul de față, îmi doresc să remediez toate lucrurile care mi se par deja exagerate”, a încheiat ea.

