Care este starea de sănătate a Mioarei Roman? Oana Roman a anunțat pe Instagram

Oana Roman a vizitat-o de curând și s-a bucurat să-și anunțe urmăritorii că aceasta se simte mai bine.

„Am ieşit cu mama la o cola… Este încă la recuperare şi merge înspre bine”, a scris Oana Roman pe Instastory.

Despre starea femeii care i-a dat viață, Oana a afirmat la o emisiune de televiziune:

„Mama are multe afecțiuni, dacă o vezi nu o recunoști. La ea îmbătrânirea a fost bruscă. Am vrut să o internez, dar nu am putut din cauza pandemiei. Are un Parkinson foarte agresiv, nu poate să-și folosească o mână!





E greu, nu ești pregătit! Tata știe, dar ce poate să facă? Eu nu merg decât la un spital privat, pentru că acolo mi-au salvat viața. Mama are boală degenerativă ce nu poate fi controlată”.

