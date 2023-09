Carla Diaz, actrița care a jucat-o pe Khadija, fiica lui Jade din ”Clona”, are 33 de ani azi! Cum arată acum 

Carla Diaz avea atunci 10 ani și a devenit faimoasă ca și Khadija, fiica lui Jade. Fanilor le-a rămas în minte chipul inocent al copilei, dar acum Carla a devenit femeie în toată regula, are 33 de ani și arată extrem de sexy. În ultima perioadă, pe pagina de Instagram face chiar publicitate la ochelari și apare în această ipostază - ca "ochelaristă" foarte sexy.

După rolul din Clona, Carla și-a continuat cariera de actriță și a devenit și mai cunoscută după participarea la emisiunea BBB 21 - Big Brother Brasil.

În 2021, ea a primit rolul principal în pelicula “The Girl Who Killed Her Parents”. Pe lângă filme, actrița cochetează și cu modellingul și face reclamă la diverse branduri. Pe contul de Instagram, are aproape 10 milioane de fani.

FOTO: CARLA DIAZ INSTAGRAM

