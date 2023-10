Carmen de la Sălciua, mesaj dur pentru persoanele care s-au costumat de Halloween: „Ne plângem de copiii noștri”

Halloween, sărbătoare specifică poporului american, stârnește an de an reacții din partea românilor. Unii abia așteaptă să se deghizeze și să intre „în rând cu lumea”, iar alții susțin că această sărbătoare nu are ce căuta la noi. Printre cei care sunt total împotrivă se numără, se pare, și Carmen de la Sălciua!