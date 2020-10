Carmen Grebenișan, super sexy într-o serie de fotografii în care apare topless

Nu odată, Carmen Grebenișan și prietena ei Alina Ceușan au fost numite ”Reginele Instagramului” și asta datorită numărului record de urmăritori. Carmen are peste 660.000 de followers, iar Alina are peste 900.000 de fani. Pasionată de modă, design și gatgeturi, Carmen Grebenișan se poate lăudă cu titlul de Best Fashion Blogger 2020 Romania, primit din parte Elle Romania. Ea este creatoare de conținut de la 14 ani.

Într-o postare recentă, Carmen pozează topless în fața geamului, purtând doar dres. Într-o altă fotografie ea își acoperă sânii cu mâinile, unduindu-și senzual corpul. Detaliul care le-a atras atenția fanilor au fost niște dungi desenate pe spate. Unii au fost curioași să afle dacă într-adevăr este un tatuaj.

”Este o poză care emană atâta senzualitate și feminitate, ador acest gen de poze”,”Ești minunată”, ”Foarte elegant”, ”Hai că ești top!! Ai un tatuaj pe spate?”, i-au scris unii fani.

Cei care urmăresc însă blogul lui Carmen nu au nicio îndoială că tânăra are un tatuaj deosebit pe spate. Acest lucru poate fi observat în unele postări mai vechi ale influenceriței.

Sursă foto: Instagram, carmengrebenisan.ro

