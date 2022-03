Carmen Negoiță, vacanță în Dubai cu iubitul politician. Cum s-au fotografiat la plajă

Carmen Negoiță s-a întors în Dubai după zece ani în care n-a mai călcat în opulentul emirat. Bloggerița, care a fost căsătorită vreme de 11 ani cu omul de afaceri Ionuț Negoiță, s-a fotografiat la plajă alături de actualul iubit .

Cătălin Boboc este secretar de stat în Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și, din toamna anului trecut, s-a mutat împreună cu iubita lui.

„Muzica sună mai bine cu tine”, a scris vedeta în dreptul unei fotografii din Dubai, în care apare alături de partenerul ei.

În septembrie 2021, Carmen Negoiță a dat detalii despre noul ei iubit, în cadrul unui interviu acordat revistei Viva. Atunci a dezvăluit cum l-a cunoscut și cum a reacționat când el i-a cerut să se mute împreună.

„La un brunch, prin intermediul unor prieteni comuni, iar câteva ore mai târziu, m-a întrebat dacă vreau să merg cu el la o zi de naștere și am acceptat. De atunci, ne-am întâlnit în fiecare zi, vorbeam la telefon și toată treaba cu datingul a durat patru zile. Apoi, mi-a spus că își dorește ceva serios și am fost de acord să încercăm. O lună mai târziu, m-a întrebat dacă vreau să ne mutăm împreună și am acceptat”, a spus Carmen Negoiță.

