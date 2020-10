Casa lui Mihai Trăistariu, incendiată de fratele artistului: „Am dat foc puțin aici”

Artistul a afirmat că a vrut să facă un bine, dar a avut parte de o întâmplare neplăcută: Vasile Trăistariu i-a dat foc la casă!

„Mi-a dat foc la casă. Eu fac un bine și uite cum se întoarce. L-am chemat pe fratele meu la mare și l-am cazat într-un apartament de-al meu și el ce-a făcut? Mi-a dat foc la dulapuri. Și m-a sunat așa foarte relaxat și mi-a zis: «Am dat foc puțin aici, au ars mânerele de la dulap. Am vrut să îmi usuc cămașa la aragaz și nu am fost atent și a luat foc dulapul de la bucătărie». Nu am pretenții să îmi întorci înapoi, dar să ai bunul simț să spui măcar un mulțumesc”, a spus Mihai Trăistariu la o televiziune mondenă.

foto: Instagram Mihai Trăistariu

