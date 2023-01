Cassidy Laramee, femeia care are doar trei degete la fiecare mână, dezvăluie avantajele defectului său anatomic

O tânără de 26 de ani care are doar șase degete la mâini a reușit să transforme un handicap din naștere într-o calitate. Cassidy Laramee a devenit extrem de populară pe TikTok, unde oameni din toată lumea o încurajează să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă.

„Oamenii îmi spuneau adesea că am mâini de velociraptor sau de T-Rex. Așa m-am născut, la mâna mea dreaptă. Mâna stângă era deformată. Am avut o jumătate deget de mic și două degete mari. Aș fi fost tare la luptele cu degetul mare, dar mi l-au scos când eram copil”, a spus Cassidy pentru Kennedy News, conform nypost.com.

Dino, T-Rex, E.T. sau Țestoasa Ninja sunt doar câteva dintre poreclele pe care oamenii i le-au atribuit de-a lungul anilor, în special în perioada în care era la școală. Atunci se simțea jignită din cauza bullying ului, acum vede lucrurile altfel.

„Mereu le-am zis celor din jur că le dau 20 de dolari dacă îmi spun o glumă pe care nu o auzisem deja”, dezvăluie americanca.

În prezent, femeia este DJ într-un club de karaoke, unde activează sub numele DJ Dino, semn că se simte bine cu dizabilitatea sa.

Care sunt avantajele în a avea doar trei degete

Pe lângă activitatea de DJ, Cassidy Laramee lucrează ca dealer auto, iar defectul său anatomic nici n-o ajută, nici n-o încurcă în această meserie. Însă, faptul că are doar trei degete la fiecare mână o avantajează atunci când vrea să recupereze obiecte rătăcite prin casă ori mașină sau atunci când merge să-și facă unghiile.

„Obțin reducere de 40% la manichiură, fiindcă e mai puțin de lucru și au mai puține materiale de consumat”, spune tânăra.

Mai mult, de curând a început să facă mulaje din ghips după degetele ei, pe care le vinde online.

„Le-am postat pe TikTok și o groază de oameni au vrut să le cumpere. Mulți mi-au cerut să le fac din silicon”, mai spune tânăra.

Fotografii: @cassidylaramee

