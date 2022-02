Cât câștigă Codin Maticiuc doar din podcasturi? 

Acum mulți ani era cunoscut drept băiat de bani gata, dar acele vremuri s-au dus demult. Deși recunoaște că s-a apucat de muncă poate mai târziu ca alții, Codin face eforturi susținute și se pare că obține și rezultate.

Codin Maticiuc a recunoscut că într-o singură săptămână a făcut 6.200 de EURO din conținutul video pe care îl postează pe YouTube.

“Luna asta până acum am încasat 6.200 de euro din Youtube! E un mix, clar, invitatul contează fără doar și poate, contează canalul, nu doar realizatorul, sunt niște celebrități în România care fac podcast de foarte de curând și au niște canale foarte mici. Eu sunt unul dintre aceștia, abia am făcut 100.000 de abonați! Contează tot, contează cine ești tu, prezentatorul, în cazul nostru noi suntem doi, contează invitatul, contează canalul, contează apoi mijloacele de marketing, contează foarte multe!”, a declarat Codin Maticiuc, pentru Cancan.ro.

“Invit oameni de la care cred că am ce să învăț, de la care publicul meu ar avea ce să învețe și oameni care au avut un succes clar într-un domeniu. Eu nu am dat nici măcar un singur interviu până în 23 septembrie 2014, când am lansat prima carte.Până atunci nu mi s-a părut normal să apar în fața niciunui astfel de microfon întins, pentru că nu era normal. Același lucru îl facem și noi la podcast, căutăm oameni care au făcut ceva în viața lor!”, a mai adăugat Codin Maticiuc.

Codin a fost numit de-a lungul timpului "Poponeț" și "Fante de Dorobanți" , dar în ultima perioadă mulți îl consideră confidentul lui Nuțu Cămătaru pentru că a aflat foarte multe secrete ale acestuia.

FOTO: CODIN MATICIUC INSTAGRAM

