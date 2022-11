Cât costă o rochie de mireasă creată de Bianca Drăgușanu

Bianca Drăgușanu a dezvăluit faptul că rochiile sale de mireasă au un mare succes la public. De la începutul anului și până acum blondina a vândut aproximativ 900 de modele. Aceasta recunoaște că majoritatea creațiilor au fost achiziționate cu 1000 de euro, acesta fiind prețul standard.

„Româncele știu să aleagă, au un bun gust aparte. Și la calitate, și la frumusețea modelului, dar ținând cont și de sumele cerute. La mine, cele mai multe rochii cumpărate au fost cele al căror preț s-a învârtit în jurul a 1.000 de euro. Nu pot decât să mă bucur că am făcut atâtea fete fericite!Când am pornit în 2022, în stoc aveam circa 1.000 de rochii de mireasă. Acum, la început de noiembrie, nu cred să mai fie mai mult de o sută. Ca atare, pot spune că am parte și de un interes sporit din partea româncelor, și de o marfă de calitate, dar și de vânzări foarte bune!', a declarat Bianca Drăgușanu, potrivit playtech.ro.

Bianca Drăgușanu a mai punctat și faptul că lucrurile au stat mult mai bine decât în anii afectați de pandemie. Acum, multe femei din România au făcut pasul cel mare și pentru eveniment au achiziționat rochia de la mireasă de la divă.

„Anul acesta e unul excelent pentru mine. În primul rând fiindcă am scăpat de pandemia aceea penibilă. Bine, nu uit că după pandemie ne-am trezit imediat cu un război! Dar în absența pandemiei, româncele au revenit la viața lor normală. Și în acest an pot spune că s-au măritat într-o veselie!', a adăugat aceasta, potrivit sursei citate.

Sursă foto: Bianca Drăgușanu/Instagram