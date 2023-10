Cât de bine arată Lavinia Pîrva în costum de baie. Reacția fanilor: „Ești senzațională!”

Lavinia Pîrva (38 de ani) a lansat un nou single „Of, inimă, nu te-am ascultat” și le-a dat vestea și celor peste 220.000 de fani care o urmăresc în online.

Anunțul de pe Instagram l-a făcut însoțit de câteva cadre superbe în care apare în costum de baie. Soția lui Ștefan Bănică Jr. și-a etalat silueta fără cusur într-un costum de baie din două piese.

Fanii au felicitat-o pentru noua piesă, dar și pentru felul în care se menține în formă.

„Superb îți stă!”, „Ești o frumusețe!”, „Grav de sexy”, „Ești senzațională!”, „Zeița din Olimp!”, sunt doar câteva dintre comentariile postate de admiratorii Laviniei. Unul dintre internauți a asemănat-o pe artistă cu fosta soție a lui Ștefan Bănică Jr: „Zici că ești Andreea Marin în tinerețe”.

Cum reușește artista să se mențină într-o formă de zile mari

„Așa mă mențin de ceva timp. După ce am născut, imediat mi-am revenit la formele inițiale, nu a durat foarte mult. Nu am făcut eforturi foarte mari să îmi revin pentru că nici înainte nu am fost prea durdulie. Doar când am fost însărcinată am reținut multă apă. Ca să îmi revin, într-un timp foarte scurt, după ce am născut, am fost atentă la ce mănânc și am inclus sportul în activitatea mea cât mai des. Eu sunt o persoană foarte pofticioasă și în general îmi plac foarte mult dulciurile și am găsit o metodă astfel încât să îmi rezolv ambele probleme așa că m-am obișnuit să nu mănânc o prăjitură întreagă decât doar să gust și atât. Încă un lucru foarte important la care țin mult este că nu mănânc seara după ora 18.00. Acest lucru m-a ajutat tot timpul să mă mențin în formă și să mă mențin bine”, a declarat recent Lavinia pentru Click!.

Lavinia Pârva și Ștefan Bănică Jr. sunt împreună de zece ani. Cei doi s-au căsătorit în 2017, într-un cadru restrâns, în Bulgaria. Artista a devenit mămică în urmă cu patru ani, când l-a adus pe lume pe Alexandru.

Fotografii: Instagram @LaviniaPirva