Cât de frumoasă este fiica celui mai sexy bărbat din lume, Jason Momoa. La 14 ani, Lola e combinația perfectă dintre mama și tatăl ei 

În vârstă de 42 de ani, Jason Momoa este destul de discret în ceea ce privește familia să, însă în ultima perioadă a început să își scoată tot mai des în lume cei doi copii. Momoa este căsătorit cu actrița Lisa Bonet, fosta soția a lui Lenny Kravitz, iar între ei este o diferență de 12 ani. Împreună au doi copii: o fată, Lola, în vârstă de 14 ani, și un băiat, Nakoa-Wolf, în vârstă de 12.

Dacă băiatul a moștenit hobby-urile tatălui și este pasionat de cuțite, motociclete, sporturi extreme și aventură, în general, fiica actorului este o adevărată domnișoară și pare că ar fi tentată de o carieră în showbiz. Lola este combinația perfectă dintre Momoa și soția sa. Aceasta a impresionat cu trăsăturile ei exotice (Momoa este hawaian, iar Lisa are origini afro-americane) la premiera filmului No Time To Die, din Londra, acolo unde a apărut pe covorul roșu alături de tatăl și fratele său.

Jason Momoa, despre rolul de tată de adolescentă

Actorul din Aquaman încă nu s-a obișnuit cu gândul că Lola nu mai este o fetiță. “Nu m-am împăcat cu ideea. O să mă enervez dacă o să-mi aducă acasă un băiat rău. I-am urat succes să își găsească un băiat care să se poarte cu ea cel puțin la fel de bine cum mă port eu cu mama ei”, a spus Momoa în Men’s Health.

Lisa Bonet este cea care se ocupă de educația copiilor. “Soția mea este foarte sofisticată și inteligentă. Copiii noștri sunt ca niște animale, care au nevoie să fie dresate. Eu mereu fac progrese și încerc să mă descurc mai bine în rolul de tată și soț”, a mai spus Momoa.

Momoa nu vrea ca fiica sa să îi calce pe urme

Actorul a mărturisit că nu i-ar plăcea ca cei doi copii ai săi să aibă o carieră la Hollywood. “Of, unul din ei vrea în domeniul ăsta, iar eu nu sunt fan. O să fac tot ce pot să îi țin departe. Bine, dacă își doresc tare de tot, poate… Însă nu aș vrea să fie actori, e presiunea prea mare. Eu sunt dur, pot să fac față, dar nu aș vrea că cineva iubit să treacă prin asta”.

Jason Momoa s-a îndrăgostit de soția sa când avea… 8 ani

„M-am îndrăgostit de ea pe când aveam 8 ani și ea vreo 20. Țin minte că i-am zis mamei mele: <Mami, o vreau pe ea! O s-o urmăresc pentru tot restul vieții și o să fie a mea!> (n.r. Bonet a jucat în Cosby Show) Nu i-am spus asta (n.r. lui Bonet) decât recent. Vă dați seama, aș fi părut un ciudat. Am vrut mereu să o cunosc. E o regină, a fost dintotdeauna.”, a spus actorul mai demult intr-un interviu.

Viața nu a fost întotdeauna roz pentru Momoa și soția sa. Actorul a dezvăluit că a trecut prin mari probleme financiare.

“Muream de foame după Game of Thrones. Nu găseam nimic de lucru. Este foarte greu când ai copii și ești plin de datorii”, a mărturisit actorul într-un interviu pentru InStyle. În cele din urmă, lui Momoa i s-a făcut dreptate, obținând un rol important în “Liga Dreptății”, iar apoi a urmat rolul “Aquaman” care l-a și îmbogățit peste noapte.

Jason Momoa și actrița Lisa Bonet au făcut nunta în 2017, după 13 ani de relație.

Foto: Getty, Publimediaimages.ro

