Cât de frumoasă este Sofia, fata Andreei Bănică. Pasionată de muzică, îi calcă pe urme mamei sale

Recent, Andreea Bănică și Sofia au colaborat cu trupa The Mood, lansând piesa „Supererou”. Fanii artistei au rămași fascinați de vocea fiicei sale.

„Ce voce minunata, Sofia! Felicitari și nu uita să îți păstrezi inocența pe care o ai acum, mereu!” , „Ce frumos Andreea, ce voce superbă are Sofia, mi-a venit să plâng când a început ea să cânte,oare cum era inima ta atunci?”, „Vă ador, este la fel ca tine”, „Superbă melodia. Sofia are o voce superbă, are talent la fel ca mami, bravo fetelor faceți treabă bună împreună”, sunt doar câteva dintre mesajele urmăritorilor ei de pe Instagram.

„Pe Andreea o admiram de multi ani, este o voce senzationala si un artist complet, care a demonstrat multe de-a lungul carierei, insa Sofia ne-a surprins in cel mai placut mod, este un copil atat de taaalentat si bun! Le multumim din inima ca au acceptat invitatia noastra si speram sa va placa ce a iesit!”, este mesajul trupei The Mood, în dreptul clip-ului.

Andreea Bănică a postat și câteva fotografii recente, în care fiica ei îi seamănă leit. (vezi mai multe imagini în galeria foto de mai jos)

Andreea Bănică mai are încă un băiat, pe Noah, în vârstă de cinci ani.

