Cât de mult seamănă Feli cu mama ei. Fotografia care a topit inimile fanilor

Chiar dacă acum atenția ei este mai mult îndreptată spre fiica sa Nora Luna, Feli vorbește foarte mult și despre familie, mai ales despre mama sa.

Recent, cântăreața a postat o fotografie în care apare alături de mama sa, iar asemănarea dintre cele două este uimitoare. În dreptul postării, Feli a scris: “Eu nu am poze din copilărie. Sufeream mereu când mi se aratau albume pline din copilaria prietenelor mele, iar eu nu aveam ce să arăt. O singura poza am - de când aveam 10 ani. Atât. Poza asta e prima mea poză “de album” cu mama. Nu pot sa descriu ce sentiment am avut cand m-a ținut de mana...Te iubesc, Susana mea!”

Fanii au reacționat imediat la postarea vedetei, lăsându-i numeroase aprecieri și comentarii: “Sunteți două picături ", ”Parcă e sora mai mare, frumoasă mamă, frumoasă fiică”, ”Cât de frumoase sunteți!”, au fost doar câteva dintre reacții.

Sursă foto: Instagram Feli

