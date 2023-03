Cât mai are de trăit Andrew Tate, după ce s-a scris că ar avea o formă rară de cancer: „Medicii nu înțeleg cum supraviețuiesc”

Informațiile au făcut rapid înconjurul planetei, însă bărbatul care este acuzat că a făcut trafic de persoane și că a violat mai multe tinere afirmă că lumea nu are de ce să își facă griji pentru el.

După cum notează tot britanicii, Andrew Tate nu are cancer, iar urmele pe care le are pe corp și în organism sunt cauzate de luptele pe care le-a avut în trecut în ring.

„Eu nu am cancer. Plămânii mei conțin exact zero daune cauzate de fumat. De fapt, am o capacitate pulmonară de 8 litri și semnele vitale ale unui sportiv olimpic. Nu am decât o cicatrice pe plămânul meu, de la o bătălie veche. Adevărații războinici sunt marcați atât în interior, cât și la exterior. Am făcut mai multe controale în pre-detenție, în Dubai. Medicii erau extrem de interesați de cicatricea de pe plămânul meu. Ei nu înțeleg cum supraviețuiesc fără tratament. Ei nu cunosc secretele lui Wudan. Dar această bătălie a trecut de mult. Este important pentru binele umanității să trăiesc cât mai mult posibil. La nivelul actual de putere estimez că voi trăi cel puțin încă 5.000 de ani. Având în vedere acest lucru, îmi iau foarte în serios îngrijirea medicală”, a spus Andrew Tate.