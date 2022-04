Cătălin Botezatu, adevărul despre operațiile estetice

Potrivit chiar spuselor sale, în ultimul timp Cătălin Botezatu a fost acuzat, nu doar o dată, că și-a făcut mai multe operații estetice. Însă acum designerul a vorbit deschis la o televiziune mondenă despre acest lucru.

„Chiar acum o lună a m avut o problemă cu o poză pe care am postat-o și mi-au spus «ți-ai făcut operație estetică». Toată lumea a zis: «Ți-ai făcut operație estetică». Nu, deocamdată nu. Consider că nu am nevoie. Așa consider eu, dar never say never. Dacă, în timp, mă voi șifona foarte tare și lucrurile vor arăta mai delicat, de ce nu? Mici intervenții. Nici să exagerez, pentru că aș deveni penibil. Vârsta e vârstă, trebuie să ne-o asumăm”, a spus Cătălin Botezatu.

