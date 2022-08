Cătălin Botezatu, impresionat de o stațiune de pe litoralul românesc: „Ceva superb”

Cătălin Botezatu este cunoscut pentru vacanțele de lux în care merge de câteva ori pe an. Recent, acesta a renunțat la modul în care și-a obișnuit fanii și a ales să petreacă mai multe nopți în Vama Veche, pe litoralul românesc. El a recunoscut că este pentru prima dată când vizitează stațiunea, iar intenția nu a fost a lui, ci a unui bun prieten care și-a sărbătorit ziua de naștere.

Designerul vestimentar a fost surprins plăcut de atmosfera și de oamenii pe care i-a întâlnit în Vama Veche. Mai mult decât atât, el a menționat că s-a simțit precum în străinătate deoarece a văzut locații incredibile.

”E ceva superb, lume bună. Parcă nu ești în Romania. Am văzut niste locații… Deși, de-a lungul timpului am auzit de Vamă lucruri frumoase și suculente ca povestiri, iată, la vârsta mea, pentru prima oară în viață am ajuns aici. Inițial, am fost la ziua unui prieten care tot venea în Vamă la o vilă superbă. Totul era modern, de la decorațiuni, cameră, piscină… mi s-a părut o altă lume. Și nu doar aici”, a spus el pentru FANATIK.

Sursă foto: Catalin Botezatu/Facebook