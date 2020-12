Cătălin Botezatu, noi dezvăluiri despre starea lui de sănătate: „Am fost la control”

Intervievat de jurnaliștii de la Click, Cătălin Botezatu a vorbit despre cum a fost anul 2020 pentru el, afirmând totodată că în urmă cu doar câteva săptămâni a mers în Turcia pentru a-și face un control medical.

„2020 a fost un an foarte bun pentru mine. Pot să spun că am avut activitate, nu am stat deloc, nu am întrerupt nimic. Am fost în urmă cu trei săptămâni la control în Turcia și mi s-a spus să am mai multă grijă de mine, să evit efortul, stresul. În continuare iau medicamentele prescrise de medicul meu. Cu sănătatea nu este de glumă”, a spus Cătălin Botezatu pentru sursa citată.

Vezi și: Anisia le ia la roast pe Anna Lesko, Viviana Sposub și Elena Chiriac