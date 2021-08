Cătălin Moroșanu are planuri mari, dar va fi departe de familie! Ce decizie a luat sportivul

Datorită banilor pe care i-a obținut de-a lungul anilor, Cătălin Moroșanu are o viață lipsită de griji, dar se gândește și la viitor, așa că s-a decis să își deschidă o academie. Însă, planul său îi va afecta și viața de familie: Cătălin Moroșanu se mută singur în București, în timp ce soția lui va rămâne în Iași, pentru a se ocupa de altă afacere.

„Îmi doresc să deschid o sală de kickboxing. Este o modă să-și denumească aceste săli de sport academie. Mă refer la mai multe ramuri sportive. În momentul în care îmi voi deschide Academia Cătălin Moroșanu voi merge pe mai multe sporturi: kickboxing, cross-fit pentru gagici. Vreau să iau un antrenor de MMA, un antrenor de taekwondo. O să încerc să prind toate aceste ramuri sub această sală. Am găsit și un loc deja, la Romexpo. Soția mea rămâne la Iași, unde are o clinica dentară. Nu poate să se mute încă de acolo. Eu mă mut singur aici, ca să mă ocup de sală”, a spus Cătălin Moroșanu.

