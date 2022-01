Cătălin Moroșanu, despre prestația lui Cătălin Zmărăndescu la Survivor

Pentru FANATIK , acesta a afirmat:

"Eu am lucrat cu Cătălin și la „Ferma vedetelor”, îl cunosc bine, îi știu stilul… Are stilul ăla care domină tot timpul… Are în genă voința de leader… Ne-am certat la început… Și Roxana este un caracter puternic, eu cu Roxana m-am înțeles foarte, foarte bine, e o femeie căreia n-am ce să-i reproșez, e o femeie super faină...(...)"





"La început ne-am certat, cum ți-am spus, a venit el hotărât să rupă norii, e felul lui, dar apoi și-a dat seama că noi, sportivii, suntem ăia care muncim, care trebuie să fim baza… eu, Diana Belbiță, Marius Crăciun… noi suntem muncitori, noi suntem disciplinați prin natura meseriei ca să zic așa… a venit și el de partea noastră, dar până atunci era cam îmbârligat… că ăla, că ălălalt, că nu știu ce…(...) Cătălin și Roxana s-au contrat la „Survivor” că sunt și ei două pietre tari… și nu-i ușoară competiția… dar problema e în felul următor… concursul ăsta, și este abia prima săptămână, o să mai dureze destul și o să fie foarte greu… Și sunt nominalizați amândoi, unul dintre ei pleacă… Da, Cătălin are această genă de conducător, e dur, e luptător…"

"Dar ca să fii lider, să fii conducător, trebuie să și câștigi probe, asta e problema cea mai mare. Dacă tu nu câștigi probe și nu aduci puncte echipei, pierzi din autoritate, nu poți fi un exemplu, nu poți fi barosan… nu poți fi lider. Nu sunt povești, asta e realitatea. Nu mai poți fi tu ăla cu „Hai să facem, hai să dregem, tu faci aia, tu faci aia…”. Trebuie să demonstrezi prin fapte că poți să-ți faci treaba, aia e faza de bază și asta cu leadership-ul nu este pentru oricine. Și eu, când am fost acolo, m-am impus să organizez echipa… „Tu fă aia, tu fă aia, tu fă aia…”… Dar când n-am mai adus puncte, alții au stat în capul mesei…"





"Știi care-i frustrarea cea mai mare în tot concursul ăsta? Că ai anumite abilități, ești puternic pe anumite domenii, dar acolo nu-i totul pe forță, e și pe îndemânare, viteză, rezistență nu numai fizică, dar și… dacă nu chiar mai mult… rezistență psihică. Și la un moment dat poți acumula frustrări…"

FOTO: INSTAGRAM CĂTĂLIN MOROȘANU/INSTAGRAM CĂTĂLIN ZMĂRĂNDESU

Vezi și Survivor-ExtraShow