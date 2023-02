Câte kilograme are Andreea Raicu. Vedeta a postat o imagine nud: "E de la primul meu shooting în care m-am acceptat așa cum sunt"

Vedeta a dezvăluit într-un instastory câte kilograme are. Andreea Raicu a mărturisit că are 63 de kilograme, ceea ce, pentru 1,75 m cât are ea înălțime, este o greutate excelentă.

În urmă cu un an jumate, tot după o vacanță, Andreea a răspuns aceleiași curiozități venite din partea fanilor – atunci avea 57 kg.

Aceasta a mărturisit într-o postare recentă pe Instagram că de abia după 40 de ani a început să se simtă cu adevărat feminină:

“Eu am început să mă simt cu adevărat feminină abia după vârstă de 40 de ani. Deși am mai făcut ședințe foto dezbrăcată... târziu m-am simțit bine în pielea mea. Poza pe care am ales să o postez astăzi este cu un scop: e de la primul meu shooting în care m-am acceptat așa cum sunt. ⁠

Felul în care te simți contează enorm: îți dictează alegerile pe care le faci în viață pe toate planurile, fie ele profesionale sau personale (în relațiile cu prietenii sau cu partenerul de viață). Când ești împăcată cu tine ajungi să nu mai pui presiune pe tine, să fii echilibrată, să te accepți cu toate emoțiile care nu sunt deloc ușor de digerat și să îți dai voie să nu fii perfectă, așa cum vrea societatea să fii”, a spus Andreea Raicu.