Catinca Roman, cu sinceritate despre Oana Roman și despre Petre Roman

Pentru Metropola Tv, citată de Click , a povestit:





„M-am simțit în afara familiei că nu eram fiica lui Petre Roman.”

„În copilărie am tot fost plimbată de la bunici, la bonă, la părinți și tot așa. M-am simțit în afara familiei că nu eram fiica lui Petre Roman. A simțit nevoia să precizeze că nici eu, nici Calina nu suntem ale lui! Eram și introvertă, nu îi învinuiesc pe părinții mei, erau patru, dar nu comunicam prea bine cu niciunul. La noi în familie trebuia să taci, să ții în tine, să te descurci singur. Părinții nu ne spuneau: «te iubesc»!”

„Pe Petre Roman am fost și sunt supărată și acum pentru că a lăsat-o pe mama! Sunt suparată nu neapărat pentru că a părăsit-o, ci mai mult pentru modul în care a părăsit-o. Ne-a manipulat pe mine, și pe sora mea, ca să-i ușurăm lui situația cu mama.





A fost un șoc, pentru că ea, căci și-a sacrificat viața și cariera pentru el! S-a folosit de noi până în ultima clipă ca să-și vadă el interesul"





"Cu 15 ani înainte de Revoluție, mama era stâlpul casei, ea câștiga foarte mulți bani! El ne-a pus atunci în fața faptului împlinit, la fel a făcut și la Revoluție. Noi nu am știut nimic, ne-am trezit cu el la televizor. Mama a făcut doi pași în spate după ce a fost părăsită, în loc să-și vadă de viața ei”, a mai spus designerița."





„La nunta Oanei nici nu ne-am vorbit, ne-am privit de la distanță!”

În urmă cu 9 ani, Oana Roman se căsătorea cu Marius Elisei, cu care are și o fiică, Isabela. Cei doi au făcut atunci cununia religioasă, dar și botezul Isabelei. La ceremonie a fost invitat și tatăl Oanei, Petre Roman.





„Eu cu Petre Roman nu am mai vorbit niciodată de atunci. Dupa ce a plecat de acasă, ne-am mai văzut doar o dată la nunta Oanei, însă doar de la distanță. Nu ne-am vorbit nici atunci.





Dar, ce poți să mai zici că nici Oana nu-și cunoaște fratele vitreg?! El a tăiat orice fel de legătură cu noi, a fost decizia lui, nu l-a influențat Silvia.





El s-a supărat pe mine după ce am avut o discuție lungă la telefon. I-am spus atunci că eu am fost folosită drept tampon între el și mama. M-am simțit folosită, manipulată, totul ca să-i ușurez lui treaba cu mama”, a dezvăluit Catinca, în aceeași emisiune.





Nici relația cu sora ei, Oana, nu a fost una perfectă. În prezent, cele două nici nu-și mai vorbesc, după ce Oana a acuzat-o pe Catinca de faptul că nu mai trece să-și vadă mama la azil.





„Nu m-am înțeles niciodată bine cu Oana. Eu cu Oana am avut mereu o relație tumultuoasă. Suntem temperamente total diferite. Aș vrea să am o discuție lungă cu ea ca să putem avea o relație bună. Dar, acum nu ne mai vorbim deloc. Îmi pare rău că s-a ajuns aici. Pe mama am văzut-o ultima dată în urmă cu o lună.”