Catrinel Marlon și fiica ei seamănă ca două picături de apă! Caroline Leon a împlinit 4 anișori

Recent, frumoasa vedeta și-a aniversat fiica, pe Caroline Leon, care a împlinit 4 anișori. Micuța a avut parte de o petrecere tematică, inspirată din serialul Wednesday.

Catrinel le-a topit inimile fanilor după ce a postat câteva imagini de la party. Caroline este adorabilă, are ochi mari și expresivi și seamănă leit cu mama sa.

Fotografiile au adunat mii de inimioare și sute de comentarii

“This is absolutely otherworldly beautiful! Este un copil SPLENDID!”, “Deci … eu am leșinat! Ce copil frumos! Ce familie frumoasă!”, “La mulți ani fericiți! Este superbă fetița! A luat cele mai frumoase trăsături de la mami și de la tati!”, “Așa mama, așa fiică!”, “Cât de expresivă poate să fie! La mulți ani minune mica! Să ai un viitor minunat!”, “Nici nu am cuvinte ca să o descriu…”, “Seamănă foarte mult cu tine! Este superbă!”, sunt doar câteva dintre mesajele postate de urmăritorii actriței.

De câțiva ani, Catrinel Marlon trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de cineastul Massimiliano di Ludovico.

În toamna anului trecut, actrița în vârstă de 37 de ani, a fost recompensată cu premiul special Rai Cinema pentru regia scurtmetrajului „Ossa/ Bones”, realizat împreună cu Daniele Testi şi prezentat în premieră mondială la Rome Film Fest.

Catrinel s-a născut la Iași și și-a început cariera de model la vârsta de 16 ani. În 2012, a fost protagonist filmului “La Citta Ideale”, iar trei ani mai târziu a jucat în scurtmetrajul “L’errore”. În 2016, a primit premiul Kineo la Veneția.

Catrinel a jucat și-n serialul „CSI” și a fost protagonista peliculei „Gomera”. Filmul regizat de Corneliu Porumboiu a fost desemnat propunerea României pentru o nominalizare la categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional” a premiilor Oscar 2020.

Fotografii: Instagram/ Getty Images