Ce a ajutat Suceava să rezolve criza COVID-19 și să devină una dintre regiunile cu cea mai mică rată de infectare

Cazurile ajunseseră. în doar câteva săptîmâni, la un număr atât de îngrijorător încât orașul din Moldova era numit de presa centrală "Lombardia României"(provincia italiană cu cele mai multe cazuri).

La un an distanță, rata de infectare în Suceava este de puțin peste 1 la mia de locuitori, iar la nivelul întregului județ este și mai mică, de sub 0,7. Potrivit datelor oficiale, Suceava se află în prima treime a județelor ca număr de teste făcute pe zi. În Spitalul Județean, unde a izbucnit focarul de coronavirus care a dus la carantinarea Sucevei, mai sunt internați în jur de 100 de bolnavi de COVID, cel mai mic număr din ultimele două luni.

Libertatea a vorbit cu doi medici din Suceava despre ce a dus la scăderea continuă a numărului de îmbolnăviri. Potrivit acestora, factorii care au ajutat sunt:

respectarea regulolor pentru prevenirea răspândirii virusului: purtarea măști de protecție și evitarea spațiilor aglomerate;

imunitate de turmă creată după focarul de anul trecut;

vaccinarea.

Pentru Libertatea, Monica Terteliu, șefa secției de boli infecțioase de la Spitalul Județean Suceava, a explicat: „Lumea poartă măști, iar condițiile și rigoarea sunt mai mari după perioada grea pe care am avut-o în martie anul trecut. Gândiți-vă că noi am fost carantinați fără ca lumea să poată să protesteze, fără să existe marșuri și presiunea presei că nu se dorește o carantinare. Noi am fost luați pe nepregătite și chiar am considerat, la momentul respectiv, că așa trebuia”.

