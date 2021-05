Ce a făcut Roxen, la prima repetiție oficială pe scena Eurovision, de la Rotterdam

Roxen și cei cinci dansatori care completează show-ul României au urcat pentru prima dată pe scena Eurovision 2021 pentru a repeta performance-ul „Amnesia”.

Sub privirile echipei tehnice și ale delegației noastre, Roxen și colegii săi au impresionat prin energia descătușată de piesa României. Culoarea, coregrafia, scenografia și grafica au surprins audiența, „Amnesia” anunțându-se printre favoritele pentru calificarea în Marea Finală.

„Am trecut cu bine poate cel mai dificil moment, primul contact cu scena. Sala este impresionantă, totul este la superlativ și nu e loc de greșeală. Sunt fericită pentru că mi-a ieșit totul așa cum îmi doream, așa cum ne-am pregătit de la București și asta îmi dă încredere de aici înainte. La următoarea repetiție vom corecta ultimele detalii,iar show-ul României va fi memorabil”, ne promite Roxen.

Conceptul show-ului aduce în față povestea unei fete singure, care se luptă cu interiorul ei, cu stările ce-i sunt controlate de mediul exterior. Cu toate că este în permanență înconjurată de temeri, care dețin controlul asupra ei, artista reușește să se elibereze de ele, recâștigă controlul și devine din ce în ce mai puternică și încrezătoare în forțele sale.

„Amnesia” este o melodie despre oameni, iubire și voință și dă voce fiecărei persoane care nu a fost auzită până acum, la fel cum reiese și din textul din încheierea ei: „For every scream that was not heard”. Piesa dă voce stărilor și sentimentelor lui Roxen din ultima perioadă, iar ritmul ei dă curaj și puterea de a merge mai departe, depășind orice obstacol sau frică.

După repetiţie, regizorul Bogdan Păun, Dan Manoliu și Gabriel Scîrlet, regizorul muzical, alături de artişti și de Liana Stanciu, şefa delegaţiei României, au discutat cu echipa tehnică a gazdelor detaliile show-ului, în Viewing Room. Echipa României și organizatorii concursului au stabilit câteva corecții, urmând ca miercuri, 12 mai, să aibă loc a doua sesiune de repetiții.

După ce emoţiile scenei s-au risipit, Roxen a avut prima întâlnire cu presa acreditată la eveniment și o serie de interviuri. Pentru prima dată în istoria Eurovision, din cauza restricțiilor impuse de pandemie, jurnaliștii au participat atât fizic, cât și online, la conferință și la interviurile one-to-one.

Jurnaliştii străini au fost curioşi să afle detalii despre conceptul show-ului. „Am reușit să aducem pe scena Eurovision un fusion de talent, energie, culori și emoție, care vor deschide drum, mesajului nostru, spre inima fiecărui fan”, i-a asigurat Roxen, la capătul unei zile încărcată de evenimente. „Am fost atât de emoționată când am urcat pe scenă, încât mi-au dat lacrimile și m-am luptat cu ele pe parcursul primului take”, a adăugat tânăra artistă.

Eurovision Song Contest 2021 va avea loc la Rotterdam, sub sloganul „Open Up”, cu semifinalele pe 18 şi 20 mai şi finala pe 22 mai și va fi difuzat în direct la TVR. Roxen, reprezentanta României la ediţia cu numărul 65 a concursului, va fi al 13-lea artist care va urca pe scena de la Rotterdam, în prima semifinală, pe 18 mai.

Foto credit: EBU / Thomas Hanses