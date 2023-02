Ce a pățit o tânără după ce și-a injectat acid în buze. A crezut că ii explodeaza buzele

Tânăra pe nume Emma Cornet a făcut o programare la estetician pentru a-și injecta acid în buze, din dorința de a avea buze mai voluptoase, însă rezultatul a fost unul dezastruos.

La doar câteva ore după intervenție, buzele Emmei au început să se umfle, fiind clar faptul că aceasta se confrunta cu o reacție alergica la substanță injectată. De asemenea, umflatură s-a transferat și în zona ochilor, fiindu-i aproape imposibil să-i deschidă, motiv pentru care, iubitul acestuia a sfătuit-o să meargă la spital să vadă ce se întâmplă.

Crezând că, totuși, reacția ei este una normală, Emma a amânat să ceară opinia doctorului și a mers la spital a doua zi, după ce i se umflate toată fața. Odată ajunsă la medic, Emma a descoperit că era într-adevăr vorba de o reacție alergică și i-au fost administrate antialergice.

Deși a tras o sperietura zdravănă, tânără a făcut haz de necaz și a povestit întâmplarea pe TikTok, încurajându-i pe oameni să se documenteze bine înainte de a alege o clinică pentru o astfel de intervenție.

"Le-am spus că vreau să-mi injecteze doar jumătate de seringă, dar am sfârșit cu una întreagă. M-a durut atât de tare, încât nu voi mai face niciodată asta. Experiența a fost oribilă. Buzele au început să se umfle. La început nu am băgat asta în seamă, întrucât mi s-a spus că e normal, dar timpul a trecut și deveneau din ce în ce mai mari. Iubitul meu m-a trezit din somn, speriat, și mi-a spus că trebuie să merg la spital. Am simțit că buzele aveau să-mi explodeze, îmi era incredibil de greu să vorbesc, eram îngrozită, iar familia mea era foarte îngrijorată. Am fost încăpățânată și nu am vrut să merg la spital, așa că m-am culcat din nou. A doua zi, aveam fața atât de umflată încât nu-mi puteam deschide ochii. Am sunat-o pe cosmeticiană și mi-a zis că e normal".

"Din fericire, după câteva zile s-au dezumflat. Oricine vrea să-și facă injecții în buze, ar trebui să-și verifice alergiile. Fiți foarte precauți și pregătiți pentru durere!".

Sursă foto: TikTok