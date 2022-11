Ce a pățit sora lui Culiță Sterp când a mers la medic! Dezvăluiri făcute de Ileana: „Instant am început să plâng”

Însărcinată pentru a doua oară, Ileana Sterp, sora lui Culiță, este acum în centrul atenției, după ce a povestit că a avut o problemă la ochiul drept și a fost nevoită să apeleze la ajutorul unui dermatolog. Doar că, odată ce a ajuns la medic, femeia a avut parte de o experiență foarte neplăcută, despre care a vorbit pe internet, după cum scriu cei de la Click.

„Știți vorba aia: «Te duci bou și vii vacă»? Cam așa sunt eu astăzi. Am și o stare foarte nașpa, am plâns aici, la omul ăsta la ușă. Doamne, eu n-am întâlnit medic mai... Nu știu cum să-l numesc, îmi pare rău de el, sincer. Cred că are probleme psihice și ar trebui să renunțe la meseria asta. În fine... Și am intrat pe hol și zicea: «Uită-te în față, că scrie. Uită-te ce scrie, zi cu voce tare. Ce scrie?». Și am zis numele... Seviciul și nu mai știu cum îl cheamă. Am zis «Da, văd că scrie». «Vezi, vezi că se poate?». A ieșit la mine și mai erau vreo cinci oameni acolo pe hol, a ieșit la mine și a început să zbiere, să se răstească. «Băi, fată, ce e atât de greu, mie în 25 de ani nu mi s-a întâmplat așa ceva». Doamne... Deci eram șocată efectiv că un doctor poate să aibă o astfel de atitudine… Pe un hol întreg să ieși tu să faci scandal pentru nimic, până la urmă. Doamne... Și după astea cinci minute, zice: «Băi, eu n-am pățit așa ceva în 25 de ani! Gata, nu te mai consult! Hai, la revedere!». Și-mi închide ușa în bot. După care iese la o secundă și zice: «Mă rog, rămâi, te consult așa superficial și gata». Și instant am început să plâng, pentru că nu mai puteam, eu nu puteam să înțeleg. După au venit doamnele ce așteptau la rând acolo, au venit la mine, așteptau la altcineva, să mă consoleze”, a spus Ileana Sterp.

Sora lui Culiță Sterp a mai afirmat că, după ce a fost consultată, medicul nu i-a dat niciun diagnostic și a trimis-o la un doctor estetician, la chirurgie plastică.

Vezi și: Averea ascunsă a familiei Addams