Ce diagnostic i-au pus medicii Oanei Roman?

Se pare că a primit diagnosticul la care se aștepta din partea medicilor endocrinologi.





„Am lipsă de fier, trebuie să iau niște suplimente cu fier. Am colesterolul un pic mărit. Mă mir, pentru că eu, nici când aveam 25 de kilograme mai mult decât am acum, nu am avut colesterolul mare niciodată. În ceea ce privește tiroida am o mică problemă, pentru care trebuie să reiau tratamentul. Nu este nimic de îngrijorat. Eu am avut hipertiroidie, nu hipotiroidie, deci nu iau Euthyrox. M-ați întrebat ce tratament iau, dar vă sfătuiesc să mergeți la medic”, a spus Oana, pe Instagram.

Oana Roman și-a pus îngrijorat după ce a dezvăluit recent, într-un Instastory, că se simte rău:





„Recunosc că, de câteva zile, nu prea mă simt în apele mele. Probabil este și oboseala de la toată munca pe care o depunem, pentru că muncim singuri. M-am hotărât să mă duc să-mi fac niște analize, pentru că nu mi-am facut de aproape de 8, 9 luni. Este foarte important să ne facem analize măcar o dată pe an, cel mai bine ar fi, de două ori pe an, cam la 6 luni. Eu, probabil deja mulți știți, am avut acum ceva ani probleme cu tiroida, am avut o hipertiroidie pe care am tratat-o și, de doi ani, nu m-am mai dus să-mi fac analize, pentru că eram bine. Am terminat tratamentul pe care îl luam și acum tare îmi e că de la multe întâmplări și probleme, ca la toată lumea, tare îmi e că tiroida mea s-a dereglat iarăși”, a spus Oana Roman, pe Instagram, în urmă cu câteva zile.

