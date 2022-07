Ce dietă ține Loredana Groza. Alimentele pe care nu le mai consumă de 20 de ani

Loredana Groza este una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi din țară și acaparează atenția publicului larg atât datorită vocii sale, cât și grație aspectului fizic de invidiat. Vedeta a vorbit recent despre modul în care se menține la o greutate perfectă pentru ea, dar și ce dorințe are în materie de alimente.

Artista a dezvăluit că nu a mai mâncat pâine de aproape 20 de ani, deși este alimentul ei preferat. În spirit de glumă, Loredana Groza a spus că și-ar dori ca într-o altă viață să aibă un metabolism care să îi permită să mănânce orice fără a se îngrășa.

„Din păcate, am renunțat și la înghețată de peste 20 de ani, la pizza, la paste, la pâine, chiar dacă pâinea este mâncarea mea favorită, când cineva mă întreabă. În altă viață, poate că o să îmi doresc să am un asemenea metabolism în care să mănânc doar pâine și să nu am nicio problemă, să nu trebuiască să merg la sală”, a spus Loredana pentru Ego.ro.

Nu doar alimentația reprezintă un aspect la care Loredana este atentă. Se pare că artista face foarte mult sport, indiferent dacă se află în București sau departe de casă.

„În fiecare zi fac sport, dacă sunt plecată am cu mine ustensilele de făcut sport în cameră. Ori alerg, ori merg, fac activități fizice pentru că trebuie să pui sângele în mișcare, trebuie să pui mușchii în mișcare, nu doar mușchii minții sau ai gâtului. Trebuie să fie totul o armonie în viață. Trebuie să te împaci cu oamenii cu care, să spunem că, nu te înțeleg sau nu te înțeleg. Să îi înțelegi, să fii înțelept, să fii, asta este. Eu nu sunt, dar sunt pe drumul cel bun', a declarat ea pentru sursa menționată.

Sursă foto: Loredana Groza/Facebook