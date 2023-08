Ce face azi Raquel Castro, fetița din Jersey Girl care a jucat cu Ben Affleck, Liv Taylor și Jennifer Lopez

Raquel Castro a fost un copil minune al cinematografiei. În 2005, la doar 10 ani, reușea să câștige primul și singurul ei premiu din industria filmului, pentru cea mai bună prestație a unui actor tânăr – filmul Jersey Girl (2004).

Tânăra speranță a cinematografiei a jucat alături de Ben Affleck , Jennifer Lopez și Liv Tyler și se părea că de acolo cariera ei o va lua doar în sus. N-a fost să fie așa.

Ce s-a ales de Raquel Castro după „Jersey Girl”

La scurt timp după succesul înregistrat cu primul ei film de cinema, Raquel Castro s-a confruntat cu o serie de probleme emoționale și cu depresia. A mai bifat câteva roluri mici în filme de cinema și în televiziune, după care a decis să-și schimbe meseria.

„După ce am jucat în Jersey Girl, nu am mai avut la ce să lucrez și am intrat într-o depresie grea”, se confesa ea în cadrul show-ului de talente muzicale Songland.

Tânăra actriță a început să compună muzică pentru a ieși din depresie și a reușit să se pună pe picioare. În 2011 a participat la primul sezon Vocea din SUA, unde a reușit să intre în echipa Christinei Aguilera. A fost eliminată în prima rundă a live-urilor, însă The Voice a fost rampa ei de lansare.

În 2012 a scos primul ei single – Diary -, urmat de Game Over, în 2013. În 2020 a participat la show-ul de talente muzicale Songland, unde a câștigat ediția numărul 3 din sezonul 2. Piesa ei, Wrong Places, a fost inclusă pe un album al artistei H.E.R.

Scenariul Jersey Girl, schimbat după despărțirea cuplului Beniffer

În 2004, pe când se filma Jersey Girl, Ben Affleck și Jennifer Lopez încă formau un cuplu. Se logodiseră recent și urma să se căsătorească, însă relația lor s-a rupt pe finalul filmărilor.

În 2019, cu prilejul aniversării a 15 ani de la lansarea filmului, Raquel Castro și-a amintit ce urmări a avut despărțirea celor doi asupra peliculei.

„Ea (Jennifer Lopez – n. red.) ar fi trebuit apară la sfârșitul filmului, cu mine. A fost o scenă în care îmi puteați vedea mâinile și erau și mâinile lui Jennifer Lopez, ca un înger, iar Ben Affleck pe o parte, ca și când eu îmi întâlneam mama pentru prima dată. Dar apoi când s-a întâmplat totul, au scos acea scenă, din păcate. Erau un cuplu grozav, grozav. Erau un cuplu frumos”, a spus Raquel Castro pentru TooFab.

