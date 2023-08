Ce face Meghan Markle în timp ce Prințul Harry călătorește în Japonia. Iată cum a fost surprinsă Ducesa de Sussex

Ducele de Sussex a plecat într-o călătorie în Japonia pentru a participa la SPS Sports Values Summit-Special Edition. Acesta a participat alături de prietenul său, care e și jucător de polo, Ignacio „Nacho” Figueras.

În schimb, Meghan Markle își face de cap în SUA, o sursă a dezvăluit publicației PEOPLE că Ducesa de Sussex a participat marți la concertul lui Taylor Swift în Los Angeles.

“As #TaylorSwift launched into her Fearless era — telling the excited crowd, "Let's go back to high school!" — Meghan jumped up out of her chair to sing along to "You Belong with Me."” https://t.co/eqDS2uRXNG