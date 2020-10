Ce frumoasă este Marla Maples, fosta nevastă a lui Donald Trump! Actrița a împlinit recent 57 de ani

Marla Maples este cea de-a doua soție a lui Donald Trump și totodată motivul separării dintre miliardar și prima nevastă, Ivana. Cei doi s-au îndrăgostit pe vremea când Donald Trump era încă soțul Ivanei. S-au căsătorit cu mare fast în 1993, iar după șase ani au semnat actele de divorț. Din relația lor a rezultat o fiică, Tiffany, care are astăzi 27 de ani.

După despărțire, Marla a mărturisit într-un interviu pentru New York Post că mariajul cu Donald Trump a fost “construit” pe o iluzie și că “Donald nu a fost niciodată bărbatul cu care am vrut să mă căsătoresc. El și lumea lui mi-au fost străine”. Actrița a mai spus că miliardarul este condus de ego și că la început a crezut că-l poate schimba. “După ce am devenit mamă, nu am mai fost dispusă să suport comportamentul lui”, a mai declarat Marla.

Marla Maples arată impecabil la 57 de ani

În 27 octombrie, Marla a împlinit 57 de ani, iar Tiffanny a postat două fotografii pe contul de Instagram și o urare de suflet. “Te iubesc atât de mult și îți sunt atât de recunoscătoare”, a scris fiica sa pe contul de socializare.

Mai multe fotografii cu Marla Maples în galeria foto de mai jos

Anii au trecut, însă Marla a rămas într-o formă fizică de invidiat. Fosta nevastă a lui Donald Trump este mândră de felul în care arată și postează deseori imagini în care apare fără make-ul, în haine mulate, sau chiar costum de baie. Marla a îmbătrânit frumos, iar drept dovadă stau zecile de complimente pe care le primește zilnic.

Fotografii: Getty Images/ Instagram

Vezi și VIDEO: Jador a pus ochii pe Ruby! - Trending Review cu Daragiu - episodul 44