Ce frumusețe de fată are Andreea Bănică! Sofia Maria seamănă leit cu mama ei

Andreea Bănică și Lucian Mitrea s-au căsătorit în 2008, iar un an mai târziu artista a devenit mamă, după ce a adus-o pe lume pe Sofia Maria. Cântăreața mai are un fiu, pe nume Noah, care va împlini 5 ani în noiembrie.

Micuța cu ochi verzi și păr blond a crescut și s-a transformat într-o domnișoară superbă. Mai mult, Sofia pare să fi moștenit talentul mamei sale. Anul trecut, în decembrie, Andreea a lansat “Colinde de Crăciun”, alături de Sofia.

“Ne-am dorit-o mult pe Sofia, aveam nişte vecini care aveau o fetiţă absolut adorabilă şi care ne-au impulsionat cumva şi pe noi, după ce ei s-au chinuit 7 ani să aibă un copil. Aveam 30 de ani pe atunci şi am rămas însărcinată la două luni după ce ne-am decis că vrem un copil. Am aflat vestea cea mare când am plecat în vacanţă în Bali şi, când i-am spus lui Lucian, am crezut că o să leşine de fericire. Acum leşină in fiecare zi când îşi vede comoară, pe Sofia Maria, fetiţă lui tată, iar eu sunt cea mai mândră de ea şi de personalitatea pe care o are.”, spunea Andreea anul trecut, într-o postare pe Instagram.

Ieri, 8 septembrie, Sofia Maria și-a serbat ziua de nume, iar mama ei a postat câteva fotografii adorabile, spre încântarea internauților. Postarea artistei a adunat peste 10.000 de aprecieri în doar câteva ore.

