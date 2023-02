Ce i s-a întâmplat unei tinere când a încercat să-și decoloreze părul acasă. Imaginile sunt virale pe TikTok

Tânără pe nume Aimee publică în mod regulat conținut pe contul ei de TikTok, iar de curând aceasta le-a povestit urmăritorilor ce i s-a întâmplat când a încercat să-și decoloreze părul acasă, devenind astfel virală pe internet.

Într-un clip cu peste 5000 de aprecieri, tânăra a explicat cum, pe vremea când era blondă, a încercat să își decoloreze părul acasă, deși nu avea nevoie, iar rezultatul a fost un dezastru. Potrivit acesteia, și-a cumpărat un kit de decolorare, l-a aplicat la rădăcini și a așteptat să-și facă efectul.

Pe urmă, Aimee a povestit cum nu a simțit nimic în negerula cu părul ei, nicio mâncărime, nicio arsură, până în momentul în care a început să se spele pe cap. Atunci, a dezvăluit ea, părul se simțea că niște tăiței fierți și a început să i se rupă de la rădăcini.

"Am făcut și eu o greșeală imensă... de a mă peria direct pe păr, la ieșirea din duș. Nu am avut grijă de părul meu - nu mi-am dat seama ce înseamnă îngrijirea părului. Așa că mi-am periat părul, în mod natural, așa cum ai face-o tu, dar îmi ieșea în smocuri. În următoarele câteva zile, Aimee a făcut diverse măști de păr, așa cum i-a recomandat o prietenă de familie care era coafeză. Apoi a fost nevoită să își taie părul până sub claviculă, înainte de a-l lăsă să se refacă timp de cinci luni".

Din acest motiv, Aimee le-a sfătuit pe fete să nu încerce să-și decoloreze parul singure acasă:

"Dacă nu sunteți un profesionist sau dacă nu știți ce faceți, nu vă asumați acest risc."

Sursă foto: TikTok

