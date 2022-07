Ce intervenții estetice are Monica Anghel la 51 de ani

Monica Anghel este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țară. Aceasta a reușit să câștige simpatia publicului cu ajutorul multor calități, iar una dintre ele este asumarea. Recent, vedeta a oferit un interviu în cadrul căruia a spus care sunt intervențiile estetice la care a apelat de-a lungul anilor.

Artista a recunoscut că a apelat la celebrele tratamente cu botox, pentru îndepărtarea ridurilor din zona frunții. În plus, ea și-a hidratat buzele cu foarte puțin acid hialuronic. Întrebată dacă are în minte vreo operație estetică la care să apeleze pe viitor, Monica Anghel a spus foarte clar că nu.

„Mi-am făcut un pic de botox, pentru că stăteam încruntată și mi-am hidratat buzele cu foarte puțin acid hialuronic. Încă nu mi-am dorit o operație estetică pe care să nu am curaj să o fac, dar încă nu e timpul trecut”, a declarat ea pentru viva.ro.

Aceasta a mai fost întrebată și dacă există anumite aspecte ale fizicului său pe care a încercat să le țină departe de publicul larg sau care i-au provocat complexe. Asumată și sigură pe sine, interpreta a răspuns că nici măcar atunci când avea câteva kilograme în plus nu s-a simțit descurajată de corpul său.

„Nu am avut niciodată astfel de probleme, nici când toată lumea îmi spunea că sunt grasă. Da, știu, am fost grasă până acum patru, cinci ani, până când m-am operat pe coloană și mi-a spus medicul Marius Catană că trebuie să slăbesc. Abia atunci am spus OK și am făcut această schimbare. Am fost mereu asumată, eu, una, nu mă vedeam grasă. M-am simțit bine în pielea mea întotdeauna. După ce am slăbit, au spus mulți fie că mi-am tăiat stomacul, ba că mi-am pus inel gastric, ba că sunt bolnavă sau prea slabă. Dar ce spun oamenii despre mine este problema lor, nu este problema mea”, a spus ea pentru sursa citată.

Sursă foto: Monica Anghel/Facebook