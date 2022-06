Ce mai face Analia Selis? Cum s-a reinventat?

Pentru Click , Analia, care acum este bine și împăcată cu tot ce s-a întâmplat, afirmă:

„A fost foarte grea ruptura, pentru că eram foarte obișnuiți să facem totul împreună. Dar a fost o relație toxică. Nu-mi plăceau foarte multe lucruri, dar nu am spus. Acum, în sfârșit, sunt sinceră."





Deși are mulți pretendenți, Analia nu are o relație în prezent și spune că se concentrează mult pe partea profesională. Mai mult, la acest capitol, s-a reinventat: cântă tango.

„Când am cântat tango în primul concert (în 2014, n.r.), am simțit că-mi este în sânge. Când ajungi la o anumită vârstă trebuie să te reinventezi. Tangoul în viața mea este o reinventare. Eu cânt acum mult mai mult decât înainte. Am avut un miniturneu, de concerte simfonice, cu doi muzicieni din Argentina, am cântat în Elveția, în Germania, în Cehia, dar și în România”, a declarat Analia, pentru Canal 33, citată de Click.

