Ce mănâncă nevasta lui Ilie Năstase de arată așa de bine! Ioana Simion a dezvăluit secretul siluetei sale

Mai în glumă, mai în serios, Ioana Simion a mărturisit că face foamea ca să-și țină kilogramele sub control.

“Ce fac să arăt bine? Fac foamea. Da, pentru că după o vârstă se cam depune tot. La 22 de ani, după ce am născut, într-o lună, de la 75 kg am ajuns la 59 de kilograme. De atunci am încercat să mă mențin. Pe la 43 de ani am facut ulcer perforat și am fost operată de urgență. Fac foamea în continuare, deși am antecedente. Dacă vă spun ce mănânc într-o zi, râdeți de muriți. Am meniul meu de foame, ca să zic așa. Dimineața beau un litru de apă și o cafea cu lapte. După-amiază mănânc ori mămăligă cu brânză și smântână, ori pește sau fructe de mare, ori o salată. Atât. Apoi, non-stop apă, seara un fruct și 4 masaje pe săptămână. Da, am o singură masă pe zi. Nu vă spun să faceți ca mine, pentru că nu e bine!”, a declarat nevasta lui Ilie Năstase într-un interviu pentru ziarul Click!

Ioana are o singură operație estetică la nivelul bustului

Bruneta a mai spus că nu este adepta operațiilor estetice și că are doar o intervenție la nivelul bustului. Deși nu face sport, Ioana spune că masajele pe care le face săptămânal o ajută enorm de mult.

Mai multe fotografii cu Ioana Simion în galeria foto de mai jos

Ioana Simion arată impecabil la 45 de ani, iar Ilie Năstase o răsfață numai cu cadouri scumpe. În septembrie, când și-a aniversat ziua, Ioana a primit de la fostul tenismen o mașină de lux, în valoare de 240.000 de euro. Este vorba despre un Bentley Continental GT Sport, în două uşi, de care Ioana s-a îndrăgostit pe loc.

Fotografii: Facebook/ Instagram

Vezi și VIDEO: TikTok dă trendul în muzică!