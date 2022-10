Ce mare s-a făcut baiatul Laviniei Pîrva! Alexandru are trei ani 

Alexandru este deja băiat „mare”, are trei ani, iar Lavinia postează fotografii în care arată cât de mult a crescut acesta. Cu toate acestea, mulți au remarcat un detaliu: părinții au decis să îl protejeze pe copil și nu îl fotografiază din față.

Alexandru a împlinit în primavara lui 2022 trei ani, iar atunci Lavinia a postat un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

„13 Mai, ziua in care Dumnezeu ne-a oferit cel mai frumos dar posibil. Bucuria de a fi parintii lui Alexandru ! La multi ani, puiutul nostru drag, astazi implinesti 3 ani si iti dorim sa fii sanatos, intelept si ocrotit in tot ce vei alege sa faci in viata ! Te iubim enorm si iti multumim ca ne-ai ales pe noi sa-ti fim parinti!”, a subliniat Lavinia Pîrva.

Foto: Lavinia Pîrva Instagram

