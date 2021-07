Ce medie a luat fiul cel mare al Ancăi Serea la BAC. Mesajul vedetei a adunat sute de comentarii

Anca Serea a menționat în mesajul postat pe o rețea de socializare că fiul ei nu a luat nici o oră de meditație.

„Cele mai frumoase emoții! Acum am aflat notele lui David la sesiunea de bac ! Te iubesc , David și-ți mulțumesc pentru bucuria zilei de astăzi! Mândra mama de tânăr baiat admis cu nota 9.60 la Filozofie la Universitatea Leiden, cea mai veche universitate din Olanda și top 20 din întreaga Europa. Universitatea a devenit casă pentru mai multe personalități, precum René Descartes, Rembrandt, Christiaan Huygens, Hugo Grotius, Baruch Spinoza . Îți voi fi mereu alături ( știi tu, no matter what) și-ți doresc ca visul tău de a studia filozofia sa-ți aducă cunoașterea și sa te îmbogățească și mai mult spiritual! Te iubesc, David”, a scris vedeta pe Instagram.

Admiratorii Ancăi Serea i-au răspuns cu sute de mesaje de apreciere. „Băiat cuminte și inteligent. Felicitări!”, „În calitate de absolventă de Filosofie te aplaud pentru alegerea făcută și te asigur că vei deveni un om și mai înțelept decât ești, mai empatic, iar iubirea de viață te va călăuzi în orice viitor demers al tău”, „Cel mai deștept tânăr pe care l-am cunoscut vreodată!”, au fost doar câteva dintre comentariile internauților.

„E foarte bucuroasă soția mea. A fost acceptat la două Facultăți de Filosofie, amândouă în Olanda, dar a ales-o pe cea mai bună. S-a și mutat singur, are 19 ani”, a declarat recent Adi Sînă, în emisiunea La Măruță.

Anca Serea este căsătorită, de șase ani, cu producătorul Adrian Sînă. Prezentatoarea TV este mama a șase copii.

David (19 ani) este băiatul Ancăi Serea din prima căsătorie, cu omul de afaceri Filip Poplingher, care s-a stins din viață în anul 2010. Din mariajul cu acesta, Anca Serea mai are și o fiică, Sara, în vârstă de 13 ani.

Sursă foto: Instagram/ anca_sina_serea

