Ce mesaj a transmis Anamaria Prodan după ce s-a scris că l-ar fi sărutat pe Eduard Irimia?

A participat la o petrecere în Dubai alături de mai multe persoane influente, iar presa a prezentat-o la distracție, dar jurnaliștii au scris și că l-ar fi sărutat pe Eduard Irimia, promotorul celebru de K1 și unul dintre cei mai puternici oameni din sport. Potrivit jurnaliștilo, impresara l-ar fi sărutat de câteva ori pe obraz pe acesta din urmă, apoi, din greșeală, l-ar fi pupat pe gură.

"Îmi pare foarte rău pentru ceea ce a apărut in presa astăzi. Cred ca trebuie sa tratam cu respect orice persoană implicată in orice știre din mass- media. Eu nu l-am pupat pe Eduard Irimia pe gura cum a apărut pe site-urile dvs. Aceste știri afecteaza familia, mai ales copiii. Reputația lui Eduard si a mea este este una neatinsă de nimeni. și așa vreau sa rămână. Oana ,soția lui Eduard, se afla lângă noi alături de toți prietenii. Noi suntem prieteni vechi si ne respectam , iar episoade gen saruturi nici măcar in glumă nu se fac. Noi va respectam enorm pe voi presa si vă rugăm sa înlăturați aceste speculații care, repet , afectează integritatea morala si profesională , dar mai ales părinții si copiii celor implicați. Va mulțumesc anticipat."

FOTO: INSTAGRAM ANAMARIA PRODAN

