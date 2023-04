Ce mesaj emoționant a postat mama Antoniei în ziua în care artista a împlinit 34 de ani

Denise Iacobescu a postat câteva fotografii din copilăria Antoniei și un mesaj emoționant.

“Copilul meu...azi ai împlinit 34 de ani. Sunt sigură că vei continua să fii magnifică. Felicitări de ziua ta! Poți conta pe mine oricând. Te iubesc!”, a scris mama vedetei.

Imaginile postate de Denise au adunat sute de inimioare și comentarii.

“1 la 1 cu mama, frumusețe răpitoare...inocență, suflet cald! La mulți ani Antoniei, sănătate și bucurii sufletești alături de familia frumoasă pe care o are...momente de neuitat împreună,toată viața!”;

“Așa mamă, așa fiică!”;

“Frumusețea ta a moștenit-o Antonia!”, sunt doar câteva dintre mesajele postate de urmăritori.

Antonia s-a născut în România, însă copilăria și adolescența și le-a petrecut în America.

„În România am născut şi la 11 luni am plecat cu ea în America. Deci Antonia nu are nicio amintire din copilăria ei, din România”, a mărturisit Denise Iacobescu într-un interviu la Antena Stars.

Artista este o femeie împlinită pe toate planurile. De câțiva ani, Antonia trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Alex Velea, cel cu care are doi băieți. Cântăreața mai are o fiică din căsnicia cu Vincenzo Castellano.

Fotografii: Instagram