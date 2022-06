Ce meserie a avut Raluca Bădulescu înainte de a deveni celebră

Raluca Bădulescu este una dintre cele mai controversate vedete din România din cauza personalității sale extrem de puternice și efervescente. Aceasta este om de televiziune, dar și critic de modă, cu toate că a studiat o facultate cu totul diferită. Recent, ea a oferit un interviu în cadrul căruia a explicat care a crezut că îi va fi menirea, dar și ce meserie a avut înainte de a deveni celebră.

Raluca Bădulescu este cunoscută de publicul larg de la televizor, din proiectele fashion sau de pe rețelele de socializare, însă există și persoane care o cunosc din spatele catedrei. Criticul de modă a terminat studiile Facultății de Litere, apoi a profesat câteva luni ca profesoară, la liceul Mihai Viteazul. Raluca recunoaște că nu a fost pentru ea această meserie, deși se distra alături de elevi.

„Primul job a fost de profesoară de limba romana, trei luni de zile la liceul Mihai Viteazul. Nu era de mine. A fost mișto, m-am distrat. Abia terminasem, aveam 24 de ani. Eram apropiați de vârsta cu cei de la liceu. Îmi plăcea, dar una e să râzi și să te distrezi și alta e ca elevii să învețe. Înțelegeam că lipsesc de la ore. Eu eram profesoară de română și de engleză. Îi înțelegeam că n-au făcut rezumat, eram mai mult prietena lor și nu mergea așa. Am prins un 1 Martie și am fost la niște petreceri. Însă am prins alături de ei o petrecere. Era suficient sa spună ca lipsesc', a declarat ea în cadrul podcastului lui Gojira.

Raluca Bădulescu a divorțat de soțul ei

Raluca Bădulescu și soțul ei, Florin, au ajuns în etapa divorțului, după 13 ani de căsnicie. Deși se iubesc necondiționat, cei doi au mers pe drumuri diferite! Din declarațiile vedetei TV, se pare că ar putea exista o împăcare, însă momentan ambii parteneri au nevoie de spațiu.

„Am (n.red. lacrimi în ochi), dar știu că este lângă mine. Este cel mai minunat om pe care l-am cunoscut în viața mea. De departe, Florin este minunea și dragostea vieții mele. S-a întâmplat că momentan ne-am separat, dar vedem ce o mai fi. Oricum, nu există pe lumea asta bărbat cum e Florin. Îl ador. E o viață de om, sunt atâția ani’, a mai spus Raluca Bădulescu.

