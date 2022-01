Ce nu știai despre Mirela Oprișor, Aspirina din Las Fierbinți: "A, Mirela era altfel!"

În podcastul lui Andi Moisescu, Mirela Oprișor și-a amintit că aproape i-a fost scris să devină actriță:





"Toți verișorii mei erau ingineri, acesta era scopul. Eu am scăpat că am fost mai specială, mai deosebită sau țăcănită... Apoi am aflat că toți mă vedeau așa, eu nu știam... Aaa, păi Mirela era altfel...De mică urcam de la joacă să ascult teatru radiofonic. Râdeau toți când spunam glume.. Cred că dintotdeauna am vrut să fiu actriță, dar în clasa a XII-a am decis...Se intra foarte greu la Teatru atunci...(...) Când am intrat în clasă, profesorul m-a întrebat, dar tu cine ești?"

Se pare că tot destin a fost întâlnirea lui Mimi Brănescu, scenarist pentru Las Fierbinți, care îi este azi și soț:





„Mi-au zis: uite, ăștia sunt băieții care dau la facultate anul acesta, alege-ți pe unul și du-te și spune-i o poezie sau monolog, de parcă el ar fi în armată și tu spui…Pe cine crezi că am ales? Pe Mimișor (Mimi Brănescu n. a.). Apoi m-am întâlnit cu el în gangul facultății și zic: băi, eu ți-am zis ție astăzi o poezie. L-am agățat cum ar veni. Apoi am zis să bem o cafea și așa a început totul.”

"Cred că nici n-am văzut pe cine am tras, pentru că sunt mioapă. Adică, vai, nu pot să spun că l-am ales pe cel mai frumos… Da' eu așa i-am spus: Mimi, te-am văzut frumos și pe tine te-am ales. (…) L-am văzut mai curățel, l-am luat pe Mimișor și i-am zis o poveste. Așa am intrat la facultate și am fost colegi. Am avut o poveste de amor, după care… i-am dat papucii. (…) Ne-am reîntâlnit după 8 ani și cred că ne căsătoream a doua zi. Ne-am trăit și noi viața, ne-am văzut de treabă, apoi ne-am reîntâlnit și am întemeiat o familie.”