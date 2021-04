Ce ofertă de vis i-a făcut Regina lui Meghan Markle, înainte ca aceasta să plece în Statele Unite

Biograful regal Andrew Morton susține că actrița din serialul ”Suits” a primit o opțiune fără precedent pentru a rămâne fericită în sânul familiei regale.

Aceasta, în schimb, a preferat să plece, alături de Prințul Harry în Statele Unite apoi, la un an de la Megxit, să se întoarcă împotriva familiei în cadrul interviului eveniment susținut de Oprah.

Morton, a cărui biografie a Prințesei Diana a zdruncinat monarhia în 1992, a dezvăluit că sursele sale i-au spus că Meghan (39 de ani) și Ducele de Sussex (36 de ani) au primit cadoul absolut din partea bunicii lui Harry.

Acesta a spus, în cadrul podcast-ului Royally Obsessed: ”Li s-a spus: aveți bilete la clasa întâi, alegeți orice țară în care doriți să ajungeți, vă facem ambasadori ai Commonwealth”

”Ca să fim drepți față de familie regală, față de Regină, aceasta le-a dat ocazia de a pleca oriunde doresc. De asemenea, aceasta i-a spus lui Meghan că, dacă nu dorești să participi la angajamentele regale full-time, poți fii oaspetele nostru și să îți continui cariera de actriță”.

De asemenea, Morton pune la îndoială declarațiile lui Meghan, în interviul cu Oprah, că după nuntă a devenit o prizonieră a Palatului. ”Sunt tot felul de discrepanțe în interviu. Prieteni de-ai mei au văzut-o pe Meghan ieșind din supermarket cu pungi de mâncare și îndreptându-se spre Palatul Kensington. Nu părea să fie la închisoare. Alții au văzut-o la restaurant, mă sunau să-mi spună: nu o să-ți vină să crezi lângă cine am stat. Meghan părea să aibă o viață normală, chiar dacă, așa cum spune ea, i se luaseră cheile și pașaportul. Cu toate acestea, a putut să plece la New York, într-un avion particular, să facă petrecerea bebelușului, și încă 8 excursii peste hotare - fără să poarte cătușe”.

Foto; Getty, Profimediaimages.ro

