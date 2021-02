Ce reguli trebuie să respecte bona copiilor ducilor de Cambridge

Femeia care are grijă de cei mici, copiii prinţului William şi ai ducesei Kate, este adesea supranumită ”supernanny”, fiind absolventa prestigioasei școli de bone ”Colegiul Norland”. Se numește Maria Teresa Turrion Borrallo, s-a născut în Spania, dar de 20 de ani locuiește în Marea Britanie. Femeia nu este căsătorită și nu are copii, dar cu toate acestea este expertă în îngrijirea micuților.

Borrallo a fost angajată de ducii de Cambridges în 2014, când fiul lor cel mare avea aproximativ un an. În prezent, locuiește în Palatul Kensington și ajută cuplul regal cu creșterea copiilor, respectând reguli speciale. Anterior, ea a avut grijă și de moștenitorii unor vedete, printre care și Mick Jagger.

- Pentru bebelușii regali nu trebuie să se folosească scutece de unică folosință, ci unele speciale, din material textil. Mai mult, bona trebuie nu doar să-i schimbe pe cei mici, dar să se ocupe și de spălarea scutecelor.

- Doar pentru că prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis sunt membri ai familiei regale nu înseamnă că nu au un program specific ca și alți copii. Prin urmare, în fiecare seară, exact la ora 19:00, bona trebuie să-i pună în pat.

- Ducesa Kate prefera ca cei mici să petreacă mai mult timp în aer liber. Astfel, bona trebuie să-i supravegheze mereu în timp ce aceștia au diverse activități în curtea casei. Fiecare dintre ei au câte o parcelă de grădină de care sunt răspunzători: plantează, udă legumele și altele.

- Bona nu are dreptul, indiferent de circumstanţe, să îi lovească pe copii, ca pedeapsă, în caz contrar i se retrage dreptul de a profesa.

Meet Maria Teresa Turrion Borrallo, better known as Prince George's nanny! Details tonight at 7pm on @CTV_Television. pic.twitter.com/yLCnYhujmx