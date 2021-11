Ce rochie spectaculoasă va purta reprezenta României la concursul Miss Universe

Carmina este născută în Târgu Mureș, locuiește în Cluj-Napoca și e studentă în anul III la Facultatea de Istorie.

Rochia pe care reprezentata României o va purta la proba costum naţional a concursului Miss Universe este un tribut adus portului tradiţional românesc şi o reinterpretare a sumanului purtat de Regina Maria a României.

„Fiind foarte pasionată de istorie, șansa de a purta un costum care reprezintă de fapt un omagiu adus tradiției românești este un vis devenit realitate. Plus, am avut ocazia de a-l inaugura in superbul Ateneu Român! Cred ca Regina Maria ar fi mândră, dar nu doar de mine. Deși românesc până la ultima cusătură, designul costumului nostru național de anul acesta merge mai departe de atât - el spune povestea reîntoarcerii acasă, a conexiunii cu o nouă cultură, îmbrățișînd-o întru totul.Iubesc să fiu româncă, asta e mândria mea cea mai mare!”, scrie Carmina pe pagina sa de Instagram.

Rochia este creaţie designerului israelian cu origini româneşti, Aviad Arik Herman. Ea a fost realizată în trei luni şi este făcută din brocart fin şi broderie de lux cu motive româneşti. Are 10.000 de cristale Swarovski în culorile drapelului României.

Sursă foto: Instagram/ Instagram: carminacotfas

Vezi și: