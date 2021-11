Ce s-a întâmplat cu Adela Noriega? De ce a dispărut din viața publică

După ultima ei telenovelă, "Fuego en la Sangre", în 2008, Adela Noriega a părăsit lumina reflectoarelor și foarte puține lucruri se mai știu despre ea la ora actuală.

Una dintre versiuni, susținută de presa din America Latină, este că povestea ei stă la baza cărții "Escándalos", semnată de jurnalistul Rafael Loret de Mola, care susține că actrița și președintele de la acea vreme, Salinas de Gortari, au avut o relație extraconjungală, care nu a putut fi ținută secretă.

Autorul subliniază că Cecilia Occelli, partenera de pe atunci a lui Salinas, a luat decizia ca actrița să părăsească țara. Cu toate acestea, Adela Noriega și Salinas au continuat relația, iar Adela a și rămas gravidă. Conform cărții, aceasta ar fi născut într-un spital englezesc din Mexico City, unde soția președintelui ar fi confruntat-o.

După scandal, actrița a luat decizia să se mute la Los Angeles pentru a studia.

Conform jurnalistului Gustavo Adolfo Infante, aceasta ar locui într-un apartament într-o zonă exclusivistă din Polanco, unde încearcă să păstreze anonimatul. Pe de altă parte, mai recent, în show-ul "The House of the Famous", s-a spus că Noriega trăiește în Weston, Florida. O altă versiune precizează că Adela este proprietara unei afaceri imobiliare de succes în Miami, Florida, unde trăiește alături de familia sa.