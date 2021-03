Ce s-a întâmplat cu o tânără după ce a dezvăluit că i s-au oferit 70.000 de dolari pentru a-l seduce pe Novak Djokovic

Modelul Natalija Scekic este tânăra care a făcut totul public, afirmând că banii i-au fost oferiți pentru a participa la o petrecere privată organizată de celebrul jucător de tenis.

„Este adevărat că am fost sunată de o persoană pe care o cunoșteam și pe care o consideram serioasă. Știam cu ce se ocupă. Când a vrut să ne întâlnim, am crezut că este vorba despre afaceri. Dar, în cursul discuției, mi-am dat seama că nu are nicio legătură cu asta. Mi-a spus să merg cu camera ascunsă și să filmez în timp ce încerc să-l seduc pe Novak Djokovic. Mi-a spus că totul e aranjat și că voi primi 70.000 de dolari și o vacanță oriunde în lume dacă accept. Am râs, am crezut că este o glumă, dar el era foarte serios. M-am simțit umilită și jignită. Am vrut să-i torn un pahar în cap, dar eram într-un loc public. Mi-am strâns lucrurile și am plecat. Sper că nu a găsit pe altcineva care să-i facă asta lui Novak, este un om exemplar, cu familie”, a spus Natalija Scekic.

La doar câteva zile după aceste dezvăluiri, o parte din presa din Serbia a pus-o la zid pe frumoasa tânără, jurnaliștii din țara natală a lui Novak Djokovic afirmând că spusele modelului nu au nicio legătură cu realitatea. Mai mult decât atât, Natalija Scekic este acuzată acum că a inventat toată povestea doar pentru a-și face reclamă. Potrivit jurnaliștilor sârbi, cea care a pus totul la cale este Anabela Scekic Tigrica, nimeni alta decât mama tinerei Natalija Scekic.

foto: Profimedia Images; Instagram Natalija Scekic

