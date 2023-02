Ce spune avocata Monicăi Anghel, după ce acesteia i s-a furat indetitatea?

Fără acordul acesteia, imagini cu actrița și cântăreața erau folosite în mod abuziv pe mai multe platforme de firme ce făceau reclamă unor produse pentru slăbit. Pentru că lucrurile au scăpat de sub control, cântăreața și-a angajat o firmă de avocați care să o reprezinte cu privire la această problemă.

Avocata Ramona Mihăilescu a povestit pentru Click:

"În ultima vreme, doamna Monica a constatat faptul că din ce în ce mai multe persoane o întreabă despre produsele de slăbit care îi poartă numele și care sunt intens promovate pe rețelele sociale. Sigur că știm cu toții că doamna Monica Anghel a afIrmat și a confirmat în nenumărate rânduri care au fost motivele și uneltele cărora s-a datorat procesul dânsei de transformare, și anume dietă corectă sub supraveghere medicală. Astfel că sub avalanșa de interogări dar, cel mai important, avalanșa de solicitări de recomandare din partea urmăritorilor și fanilor, pentru aceste produse de slăbit promovate sub numele doamnei Monica Anghel, cu titluri bombastice precum «produsul-minune cu care a slăbit Monica Anghel» sau «picăturile Monica Anghel», și putem continua, la o consultare mai amplă a subiectului, am constatat că, de fapt, este un adevărat fenomen de marketing fraudulos pentru produse cu origini incerte și care, în mod indubitabil, nu au nici legătură factuală nici cu experiența doamnei Monica Anghel, nici cu brandul acesteia."

"Acesta este contextul în care, împreună cu colega mea, Av. Amalia Bica, am început demersuri legale împotriva acestor persoane juridice, dar și împotriva persoanelor fizice din spatele acestor site-uri, cu intenția de a îngrădi și de a anihila acest comportament atât în relația cu Monica Anghel, cât și în relația cu consumatorii, care au achiziționat și au consumat un produs NETESTAT de către vedetă, prin simplul fapt că a fost asociat cu numele acesteia, ceea ce i-a conferit produsului credibilitate. În acest mod, nu numai că vedeta, persoana publică Monica Anghel, are imaginea prejudiciată prin scăderea credibilității în fața publicului, în condițiile în care publicul larg a asociat produsele cu imaginea sa, dar, pe de altă parte, absența rezultatelor așteptate de către consumatorii produselor conduc efectiv la concluzia că vedeta a promovat produsele pe considerente materiale ceea ce este total neadevărat."

„Totodată, să nu uităm de exact acei consumatori cărora li se vând produse într-o manieră înșelătoare, fără să cunoaștem în acest moment dacă produsele sunt de tip pharma sau de tip naturist și dacă au trecut printr-o verificare de specialitate înainte de a fi oferite spre vânzare. Demersurile sunt începute, în perioada următoare vom reveni cu update mai amănunțit cu privire la aceste aspecte. În acest moment preferăm să păstrăm o ușoară confidențialitate, absolut necesară pentru punctul în care ne aflăm din perspectiva juridică”.

FOTO: INSTAGRAM MONICA ANGHEL