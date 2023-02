Ce spune Carmen Harra, despre căsnicia Oanei Zăvoranu: “Trece printr-o perioadă extrem de dură la ora actuală”

„Nu pot închide gura lumii, care trăiește viața mea mai mult decât pe a ei. Dar pot alege să trăiesc fix așa cum vreau și în continuare să mă bag în pat cu cine simte sufletul și inima mea, fără să mă prostituez la propriu și la figurat”, a transmis atunci bruneta.

Se pare că problemele pentru Oana nu s-au terminat aici. După ce s-a scris că ar fi fost părăsită de soț pentru o altă femeie, vedeta ar avea probleme și cu casa în care locuiește.

Locuința Oanei va fi scoasă la licitație, din cauza unei datorii pe care aceasta ar avea-o. Suma datorată de Oana Zăvoranu ar fi 5.200 de euro, dar și 6.046,86 de lei cheltuieli de judecată, potrivit Spynews.

Recent, clarvăzătoarea Carmen Harra a vorbit despre problemele cu care se confruntă bruneta.

„Acum 7 ani i-am spus Oanei că este în pericol să piardă banii de la mama ei. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în viața ei, ea are figura mamei. Îi lipsește figura tatălui, ea are banii, dar îi pierde. Ea este o persoană foarte iubitoare, intuitivă. Omul cu care este ea la ora actuală are o înclinație de trădare, apare fenomenul trădării, important este cum poate ea să gestioneze asta și dacă se poate lupta suficient de mult să salveze această relație care devine cu mare semn de întrebare. Problema ei numărul unu este pierderea banilor de la mama ei. Trece printr-o perioadă extrem de dură la ora actuală. Nu vreau să se supere, pentru că adevărul doare, dar este un adevăr foarte crâncen asupra vieții ei, pentru că este lovită din două părți, sentimental și material. Situația ei la ora actuală nu arată deloc bine”, a declarat Carmen Harra, în cadrul emisiunii Exclusiv VIP.

Fotografii: Instagram